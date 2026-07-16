Haberler

Van'da hasta nakil araçları yenilendi

Van'da hasta nakil araçları yenilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van İl Sağlık Müdürlüğü, il genelinde kullanılan hasta nakil araçlarının dış tasarımını ve tıbbi donanımını yenileyerek hizmete sundu.

Van'da İl Sağlık Müdürlüğünce il genelinde kullanılan hasta nakil araçları yenilendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının hedefleri doğrultusunda vatandaşlara sunulan sağlık hizmetinin kalitesini ve konforunu artırmak amacıyla araçların dış tasarımları yenilenirken, tıbbi donanım ve ekipmanlar da güncel standartlara uygun hale getirildi.

Yenilenen hasta nakil ambulansları kent genelinde hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, sağlık altyapısının güçlendirilmesinin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde önemli rol oynadığını söyledi.

Tosun, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine en güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmesi temel önceliğimizdir. Yenilediğimiz hasta nakil filomuzla ilimizin dört bir yanında ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin etkinliğini artırıyoruz. Halkımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için tıbbi donanımı güçlendirilen araçlarımızla sahadaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Hepsine el konuldu

Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama

Bahçeli ile görüşme sonrası dudaklarından tek cümle döküldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama

İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti

Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
Camideki yardım kutusunu kırıp 100 bin TL çaldı

Yardım kutusundaki paranın miktarı daha ilginç
Genel merkezden ilçe başkanlığına: CHP’de yönetim krizi kapı yumruklattı

CHP’de yönetim krizi yeni başkana kapı yumruklattı
TİGAD’dan Türkiye Gazeteciler Birliği için tarihi adım

TİGAD’dan Türkiye Gazeteciler Birliği için tarihi adım
Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 779'a çıktı

Salgın kontrolden çıkıyor! 1000'e yakın çocuk hayatını kaybetti
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı