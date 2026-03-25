Van Büyükşehir Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sivrisineklerin ve haşerelerin üreme alanlarının azaltılması ve yaz aylarında popülasyonun kontrol altına alınmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince merkez ilçeler başta olmak üzere kanalizasyon sistemleri, rögarlar, köprü altları ve fosseptik çukurları gibi alanlarda ilaçlama yapıldı.

Kış döneminde üreme alanlarının en aza indirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda 4 araç ve 16 personel görevlendirildi.

Ekipler, önümüzdeki haftalarda da sahil kesimleri, bataklıklar, sazlık alanları, kanal ve derelerde ilaçlama çalışmaları başlatacak.