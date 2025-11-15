Van'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu

Van'ın Başkale ve Tuşba ilçelerinde gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy ve Beyüzümü mahallelerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 1314 paket gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.