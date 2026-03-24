Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Çamlık Mahallesi'nde arama ve yol kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Faaliyette gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.