Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler Çamlık Mahallesi'nde arama ve yol kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Faaliyette gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel