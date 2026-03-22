Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Başkale ilçesinin Çamlık Mahallesi ile Saray ilçesinin Beyarslan ve Kurucan mahalleleri yol ayırımında arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Faaliyette çok bazı gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.