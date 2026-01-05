Haberler

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 6 gözaltı

Güncelleme:
VAN'da polis, göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 organizatörü gözaltına aldı. Operasyon, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.

VAN'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere 28 Aralık 2025 ile 3 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 6 organizatör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
