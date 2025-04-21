Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında, 1'i Tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 13-20 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı, suçta kullanılan bir araca el konuldu.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.