Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında, 1'i Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile ilgili çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 13-20 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı, suçta kullanılan bir araca el konuldu.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.