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Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

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Van'da 28 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 28 Haziran-5 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda üç şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
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