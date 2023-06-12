Van'da geçen hafta 81 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5-11 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 50 kilo 500 gram esrar, 6 kilo 500 gram eroin ve 24 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.