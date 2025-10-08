Haberler

Van'da Gazze Temalı Resim Sergisi Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksa Tufanı harekatının ikinci yıl dönümü dolayısıyla Van'da açılan sergide, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, yıkılmış binalar ve göç temalı eserler yer aldı. Sergi, Filistin halkına destek amacıyla düzenlendi.

Van'da, Aksa Tufanı harekatının ikinci yıl dönümü dolayısıyla "Gazze" temalı resim sergisi açıldı.

İpekyolu ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda açılan sergide 40'a yakın eser yer aldı.

Sergide, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar ve bebeklerin yanı sıra, yıkılmış binalar, açlık ve göç temalı çalışmalara yer verildi.

Filistin'e Destek Platformu Üyesi Habip Yıldırımçakar, yaptığı açıklamada, etkinliğin Filistin halkına destek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Gazze'nin işgalinin üzerinden iki yıl geçtiğini ifade eden Yıldırımçakar, "Filistin'e destek olmak ve onların acısını paylaşmak için bu sergiyi düzenledik. 40'a yakın eserden oluşan sergimiz 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 3 vekilimizi alıkoydu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sert tepki geldi

İsrail 3 milletvekilimizi alıkoydu, Türkiye'den tarihi rest geldi
Öğrenciler dersteyken fırtına nedeniyle okulların çatısı uçtu! Eğitime 2 gün ara verildi

Öğrenciler dersteyken adeta kıyamet koptu! Eğitime 2 gün ara verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.