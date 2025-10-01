Van'da Flamingoların Korunması İçin Jandarma Çalışmaları

Van'da jandarma ekipleri, "kuş cenneti" olarak bilinen Erçek Gölü'nde konaklayan flamingoları korumak için çalışma yürüttü.

İl Jandarma Komutanlığının Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan paylaşımına göre, jandarma ekipleri, yaban hayatını korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Erçek Karakol Komutanlığı asayiş ekiplerince Erçek Gölü çevresinde devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Gölde konaklayan flamingoların yaşam alanlarını kontrol eden ekipler, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında önlemleri arttırdı.