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Van'da Fırtına Çatıları Uçurdu, Ağaçları Devirdi

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Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, birçok evin çatısını uçururken ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve direkleri devirdi

VAN - Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi.

Van genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle birçok binanın çatısı uçarken, bazı çatı parçaları park halindeki araçlara isabet ederek maddi hasara yol açtı. Kentin çeşitli noktalarında ağaçlar devrilirken, bazı bölgelerde istinat duvarlarının da yıkıldığı görüldü. Vatandaşlar panik yaşarken ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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