Van'da Fidan Dikimi Etkinliği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaldıran ilçesinde, Van Orman İşletme Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğinde Kaymakam Süleyman Bakan, öğretmenler ve öğrenciler bir araya geldi. Bakan, her fidanın çocuklarla birlikte büyüyeceğini vurguladı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Van Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle Yaşkütük İlkokulunda düzenlenen programda, Kaymakam Süleyman Bakan, öğretmenler ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Öğrencileri her alanda geleceğe hazırladıklarını ifade eden Bakan, "Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, evlatlarımızla birlikte büyüyecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban, Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Akbulut, kurum amirleri ve okulun idarecileri katıldı.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin'e büyük şok

Caner Erkin'e büyük şok
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri cenazeye akın etti
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar

Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti

Tel Aviv yanıyor! Füzedeki detaya dikkat, hepsi şehrin üzerine yağdı
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.