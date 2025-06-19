Van'da Fidan Dikimi Etkinliği

Van'ın Çaldıran ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Van Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle Yaşkütük İlkokulunda düzenlenen programda, Kaymakam Süleyman Bakan, öğretmenler ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Öğrencileri her alanda geleceğe hazırladıklarını ifade eden Bakan, "Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, evlatlarımızla birlikte büyüyecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban, Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Akbulut, kurum amirleri ve okulun idarecileri katıldı.