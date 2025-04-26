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Van'da Farklı Suçlardan Aranan 66 Şüpheli Yakalandı

Van'da Farklı Suçlardan Aranan 66 Şüpheli Yakalandı
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Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda arama kararı bulunan 66 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerden 17'si tutuklandı. Yapılan uygulamalarda 69 bin 513 kişi ve 62 bin 257 araç sorgulandı.

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 66 şüpheli yakalandı, zanlılardan 17'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Nisan'da yürütülen çalışmalarda 69 bin 513 kişi ile 62 bin 257 aracın sorgulaması yapıldı.

Bu çalışmalarda haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 57 şüpheli yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 9 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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