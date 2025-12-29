Haberler

Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Erciş ilçesinde yapılan bir operasyonda bir evde uzun namlulu silah, iki şarjör ve 252 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

? Van'ın Erciş ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekler Mahallesi'nde şüpheli Y.D.'nin evinde ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, uzun namlulu silah, 2 şarjör ve 252 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
500

