Van'da yaşlılara ve alzheimer hastalarına yönelik etkinlik düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Alzheimer Van Şubesi iş birliğinde, yaşlılara ve alzheimer hastalarına yönelik taş boyama etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık hizmet binasındaki kafeteryada gerçekleştirilen etkinlikte Van Gölü kıyılarından toplanan taşlar kullanıldı.

Katılımcılar taş boyama çalışmalarıyla hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileri de gönüllü katılarak yaşlılar ve Alzheimer hastalarına eşlik etti.