Van'da yaşlılara ve alzheimer hastalarına yönelik etkinlik düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Alzheimer Van Şubesi iş birliğinde yaşlılara ve Alzheimer hastalarına yönelik taş boyama etkinliği düzenledi. Etkinlikte katılımcılar, Van Gölü'nden toplanan taşları boyayarak hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileri de gönüllü katılarak yaşlılar ve Alzheimer hastalarına eşlik etti.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
