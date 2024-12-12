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Van'da Eğitime Yoğun Kar Sebebiyle Ara Verildi

Van'da Eğitime Yoğun Kar Sebebiyle Ara Verildi
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Van'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitim bir gün süreyle durduruldu. Tüm resmi ve özel eğitim kurumları için eğitim öğretime ara verilirken, engelli ve hamile kamu çalışanları ile kreş veya anaokuluna çocuğu olan anneler izinli sayılacak.

Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde yoğun kar, buzlanma ve sis etkili oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel olmak üzere tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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