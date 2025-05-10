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Van'da Durdurulan Tırda 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da Durdurulan Tırda 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Erciş ilçesinde yapılan bir operasyonda, durdurulan bir tırın dorsesindeki gizli bölümde 4 düzensiz göçmen yakalanırken, tırın sürücüsü gözaltına alındı. Jandarma, göçmenleri İl Göç İdaresi'ne teslim etti.

Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan tırın dorsesindeki gizli bölmede 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Van-Ağrı kara yolunda durdurulan bir tırda arama yapan ekipler, tırın dorsesinde oluşturulan gizli bölmede 4 düzensiz göçmen yakaladı.

Tıra el koyan ekipler, göçmenleri İl Göç İdaresi'ne teslim etti.

Gözaltına alınan sürücü A.S, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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