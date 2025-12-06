Haberler

Van'da "Dünya Gönüllüler Günü" etkinliği yapıldı

Van'da 'Dünya Gönüllüler Günü' etkinliği yapıldı
Güncelleme:
Van'da Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesi tarafından düzenlenen '5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü' etkinliğinde gönüllüler bir araya gelerek gönüllülüğün önemine vurgu yaptılar. Etkinlikte gençler yoğun ilgi gösterdi.

Van'da "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesi'nce Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte gönüllüler bir araya geldi.

"Yeşilay ile bağımsızlığa gönüllüyüz" sloganıyla yapılan ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, gönüllülüğün toplumdaki birleştirici gücüne dikkat çekildi.

Gönüllülüğün karşılık beklemeden iyilik üretmenin en güçlü yollarından biri olduğunun anlatıldığı etkinlikte, gönüllülerin sorumluluk bilinci ve dayanışma ruhuyla sosyal hayata değer kattığına vurgu yapıldı.

Gönüllülükle ilgili bilgilendirme yapılan programda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır
