Üye Girişi
Haberler

Van'da doğan bebek kalp hastalığı nedeniyle İstanbul'a sevk edildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan bebek, kalp hastalığı tespit edilmesi üzerine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ambulans uçakla sevk edildi.

VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, dün doğan ve kalp hastalığı tespit edilen bebek, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ambulans uçakla sevk edildi.

Gurbet Hallı, dün sancıları artınca Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından Gurbet Hallı, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğin doğuştan kalp hastalığının olduğunun belirlenmesiyle İstanbul Üniversitesi  Tıp Fakültesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Ambulansla hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na ulaştırılan bebek, ambulans uçakla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Van Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 3 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Melike Şahin konserini neden iptal etti? Melike Şahin konseri iptal mi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 3 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? Dün gece deprem oldu mu? 3 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title