Van'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı başladı

Tuşba Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı'na 3 bin 112 öğrenci katıldı. İki gün sürecek sınavda başarılı olan öğrenciler, 3 yıl boyunca teknolojik eğitim alacaklar.

Tuşba Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen sınava 3 bin 112 ortaokul ve lise öğrencisi katılıyor.

İki gün sürecek sınavda öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne girmek için bilgisayar başında ter dökecek.

Sınav sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, atölyelerde 3 yıl boyunca başta yapay zeka olmak üzere robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, siber güvenlik ve elektronik teknolojileri gibi konularda eğitim alacak.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
