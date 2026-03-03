Haberler

Van'da açılan kurslara katılan yükümlü "ustalık belgesi" aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da düzenlenen kurslara katılan bir yükümlü, el sanatları modüllerini tamamlayarak 'ustalık belgesi' kazandı. Başsavcı Osman Kara, başarı gösteren yükümlüyü tebrik etti.

Van'da Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce açılan kurslara katılan yükümlü, el sanatları modüllerini başarıyla tamamlayarak "ustalık belgesi" almaya hak kazandı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce açılan kursa katılan yükümlü, usta öğrencilerden aldığı eğitimin ardından Mesleki Eğitim ve Sanat Merkezi sınavına katıldı.

Burada başarılı olan yükümlü ustalık belgesi almaya hak kazandı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, sınavda başarı gösteren yükümlüyü tebrik ederek belgesini taktim etti.

Yükümlü de kurslarda hazırladığı ışıklı rölyef tabloyu Kara'ya hediye etti.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Yok böyle tören! Cenazesi altın tabutta taşındı, silahlar dikkat çekti
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İki Türk gazeteci canlı yayında gözaltına alındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Yok böyle tören! Cenazesi altın tabutta taşındı, silahlar dikkat çekti
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü

Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül'ün acı sonu