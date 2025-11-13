Van'da Çocuklarını Dağa Kaçırılan Ailelerden Eylem

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Burada bir süre eylem yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Abdullah Arslan, basın mensuplarına, kardeşi Fatih'in 13 yıl önce teröristler tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Kardeşinin gelmesi için çağrıda bulunan Arslan, "Kardeşim üniversitede okurken dağa kaçırıldı. Bir daha haber alamadık. Kardeşime çağrıda bulunuyoruz, yürütülen süreç onlar için bir fırsat. Süreç inşallah başarıya ulaşacak. Dağa gidenlere sesleniyorum, burası sizin ülkeniz, gelin teslim olun." dedi.

Eyleme katılan Mehmet Sıddık Çiftçi ise "Kardeşimin geri gelmesi için Diyarbakır, Hakkari ve Van'da da eylemlere katıldım. Kardeşim 8 yıl önce götürüldü ve haber alamıyoruz. Sesimizi duyuyorlarsa gelsinler, devletimize teslim olsunlar. " diye konuştu.