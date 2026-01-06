Vanlı çocuklar karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü

Van'ın Edremit ilçesinde karın ardından güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, kayak pistine dönüştürdükleri tepeden kızaklarıyla kayarak keyifli anlar yaşıyor.

Kavurma Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar ve gençler, karın ardından kullanılmayan yokuşlu yolu kendi imkanlarıyla kayak pistine dönüştürdü.

Kızaklarıyla tepeye tırmanan çocuklar, gün boyunca kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Aileler de zaman zaman çocuklarının eğlencesine eşlik ederek kızaklarla kayıyor.

Çocuklardan Muhammed Akif Karaman, AA muhabirine, karın tadını çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Güzel havayı fırsata çevirdiklerini belirten Karaman, "Burada teknolojiden uzak şekilde arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Yolu kayak pistine dönüştürdük. Yeni arkadaşlıklar edindik, güzel ve eğlenceli zaman geçiriyoruz." dedi.

Çocuğuyla gelen Kamuran Çelik ise "Çocuklar sabah kahvaltı yapıp bu ortama ulaşabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Günün birkaç saatini açık havada geçiriyorlar. Bu da birkaç saat ekrandan uzak kalmak demek. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, pistlerini oluşturdular. Biz de çocuklarımıza yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan Zelal Salim de "Sabah erkenden arkadaşlarımı çağırıyorum, güzel bir yer ve eğlenceli vakit geçiriyoruz. Burada arkadaşlarımızla birlikte kendi pistimizi oluşturduk." ifadelerini kullandı.