Van'da bisikletle işe giderken kamyonetin çarptığı hemşire hayatını kaybetti
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Van'ın Edremit ilçesinde kamyonetin çarptığı hemşire yaşamını yitirdi.
Van'ın Edremit ilçesinde kamyonetin çarptığı hemşire yaşamını yitirdi.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde görevli hemşire Ayser Büyükyıldız'a, bisikletiyle işe gittiği sırada plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen meslektaşlarının müdahale ettiği Büyükyıldız, kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel