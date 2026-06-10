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Binadan beton parçaları koptu, caddede yürüyenler son anda kurtuldu

Binadan beton parçaları koptu, caddede yürüyenler son anda kurtuldu
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Van'ın Cumhuriyet Caddesi'nde bir binanın dış cephesinden kopan beton parçaları kaldırıma düştü, vatandaşlar son anda kurtuldu. İtfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı.

VAN'ın en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde, bir binanın dış cephesinden kopan beton parçalarının caddeye düşmesi paniğe neden oldu. Olay sırasında yoldan geçen bazı vatandaşlar, beton parçalarından saniyelerle kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binanın dış cephesinden kopan beton parçaları bir anda kaldırıma düştü. Olay sırasında bölgede yoğun yaya hareketliliğinin bulunması nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar, beton parçalarından son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, olası risklere karşı dış cephede tehlike oluşturacak döküntülere müdahale etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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