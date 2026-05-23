Haberler

Van'da atlı jandarma timi inci kefali için görevde

Van'da atlı jandarma timi inci kefali için görevde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için akarsulara göç eden inci kefali, atlı jandarma timi tarafından kaçak avcılara karşı korunuyor. Tim, araçların giremediği noktalarda devriye atarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Van'da atlı jandarma timi, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için akarsu ve derelere göç eden inci kefalini kaçak avcılardan korumak için devriye atıyor.

Türkiye'nin 3 bin 712 kilometrekare yüz ölçümüne sahip en büyük gölünde neslini devam ettiren inci kefalinin yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara yaptığı göç sürüyor.

Akarsularda akıntıya karşı yüzen ve önüne gelen engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan inci kefalinin korunması için güvenlik güçleri yoğun mesai yapıyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan atlı tim de araçların giremediği, akarsu ve derelerin gölle buluştuğu noktalarda devriye atarak kaçak avcılığın önüne geçiyor.

Vatandaşları kaçak avcılıkla ilgili de bilgilendiren atlı tim, inci kefalinin korunması için yürütülen çalışmalara destek veriyor.

"Atlı jandarma timini görmek bizi mutlu etti"

Balık göçünü izlemek için Malatya'dan gelen Sevda Çakır, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerin önemli olduğunu söyledi.

Atlı jandarma timiyle doğada gezme şansı bulduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Balıkların suyun tersine göçünü seyrettik, gayet güzel ve keyifli bir gündü. İnci kefali göçünü izlemeye gelmiştik. Atlı jandarma birliklerimizin de burada balıkları koruma altına aldıklarını gördük. Atlı jandarma timini görmek bizi mutlu etti. Jandarma personelinin her zaman burada bir çalışma sürdürdüğünü bilmek ayrıca gurur verici."

Balık göçünü izleyen Betül Babadağ ise "Balık göçü her sene oluyor, biz de bunu görmek için geldik. Bu göçü görmek mucizevi bir şey. Atlı birlikler de av yasağı zamanında balıkları koruyor ve bizi de bilgilendirdiler. Bu da bizi mutlu etti. Atlı birliklerin devriye atması önemli bir şey." dedi.

7 yaşındaki Ahsen Bozkurt da "Balık göçünü ilk defa görüyorum ve çok eğlendim. Arkadaşlarımla oynadım, atları sevdim ve mutlu oldum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı

Elektrikli araç seyir halindeyken bu hale geldi
Türkiye'yi kana bulayan iki saldırganın akıbeti aynı oldu

Türkiye'yi kana bulayan iki saldırganın akıbeti aynı oldu
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim

Kupa sonrası söyledikleri güldürdü
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel 'En kısa sürede' dedi ama...

Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti

Arda'dan yıldız isme veda! 5 yıllık macera resmen bitti
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

120 sene sonra kupa geldi, ortalık yandı