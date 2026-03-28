Gençleri uzayla buluşturan 'Astro Hackathon' etkinliği Van'da başladı
Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde düzenlenen 'Astro Hackathon' etkinliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde gençlerin uzay teknolojileri ve girişimcilik alanında fikir geliştirmesine olanak tanıyor.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde düzenlenen "Astro Hackathon" etkinliğinin Van ayağı başladı.

Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ile Girişimci İş Adamları Vakfı Van Şubesince, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İnnovan Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen "Astro Hackathon" etkinliği ile uzay alanında yeni fikir ve teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Programın açılışında konuşan Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, kentte önemli bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Etkinliğin eş zamanlı olarak 29 ilde yapıldığını belirten Gedik, "Bu etkinlik, gençlerin uzay ve teknoloji alanındaki hayallerini projeye dönüştürmelerine imkan sağlayan önemli bir platform olma özelliği taşımaktadır. Etkinlik kapsamında, uzay teknolojileri, uydu sistemleri ve astrofizik gibi alanlarda geliştirilecek yenilikçi fikirler, katılımcıların araştırma, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirmelerine katkı sunacak." dedi.

Gençleri etkinliğe davet eden Gedik, şunları kaydetti:

"Bu organizasyon, yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda Türkiye'nin gelecekteki bilim insanlarının, mühendislerinin ve girişimcilerinin yetişmesine katkı sağlayan stratejik bir girişimdir. Bu etkinlikle gençlerde uzay teknolojilerine yönelik farkındalığın artırılması, üretkenlik ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi, bilimsel merakın desteklenmesi ve ortaya çıkan yenilikçi fikirlerin sürdürülebilir katma değere dönüştürülmesi hedeflenmektedir."

Etkinliğe, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
