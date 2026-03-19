Van'da AK Parti'li gençler, şehit kabirlerinde temizlik yaptı

Van'da AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerinde temizlik ve bakım çalışması yaptı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe öncülüğünde bir araya gelen teşkilat üyeleri, Şabaniye Mezarlığı'na giderek şehitlerin kabirlerinin başında dua etti.

Mezarlıkta çevre temizliği yapan gençler, şehit mezarlıklarında yıpranan bayrakları yeniledi, mezar taşları ve demir korkulukları boyadı.

Gültepe, yaptığı açıklamada, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Bu tür çalışmalarla hem vefa duygusunu yaşattıklarını hem de mezarlıkların bakımına katkı sunduklarını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Bugün sadece bir ziyaret gerçekleştirmedik, vefanın, hatırlamanın ve insan olmanın en güzel örneklerinden birini de yaşamaya gayret ettik. Mezarları ziyaret ettik. Belki de uzun zamandır bir Fatiha bekleyen, kimsesi kalmamış büyüklerimizin kabirlerine uğradık. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Dualarımızla, gönlümüzle yanlarında olduk. Şehitliklerimizi ziyaret ettik. Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle andık. Yıpranan bayraklarımızı yeniledik çünkü o bayrak, onların emanetidir, bizim de en kutsal değerimizdir."

Geçmişe sahip çıkmanın önemine değinen Gültepe, "Bizler biliyoruz ki geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz. Büyüklerimizi unutmayan, şehidine sahip çıkan bir millet olarak bu değerleri yaşatmaya devam edeceğiz. Emeği geçen gençlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
