Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylem yapmayı sürdürdü. Aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunurken, yıllardır süren özlemlerini dile getirdiler.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

Yıllardır eylemlerini sürdüren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına, yıllardır evlatlarının yolunu gözlediklerini söyledi.

Sadece çocuklarına kavuşmayı istediklerini belirten Sancar, şöyle konuştu:

"Bizim ve çocuklarımızın hayallerini çaldılar, kalemlerini kırdılar. Bu kapıdan ayrılmayacağız. Son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz. Çocukların devlet güçlerine teslim olmasını istiyoruz. Gelsinler hayatlarına kaldıkları yerden devam etsinler. Anneleri ve babalarını artık üzmesinler. Yıllardır peşinizdeyiz ve gözyaşı döküyoruz. Sonsuza kadar sizin arkanızdayız. Sizin yolunuzu gözlüyoruz."

Anne Hinare Ayci ise "Oğlum için yıllardır eyleme katılıyorum. Kanser hastasıyım ve oğlumun gelmesini istiyorum. Onu her yerde aradım ama bulamadım. Oğlum dönene kadar mücadelemi sürdüreceğim." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Seçim öncesi kavga! Camları kırarak binaya girdiler
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı
Game of Thrones'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu hayatını kaybetti
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Seçim öncesi kavga! Camları kırarak binaya girdiler
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım

Gözaltı kararı olan Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek