Van'da Ahır ve Metruk Yapıların Yıkımına Devam Ediliyor

Van Büyükşehir Belediyesi, ahır ile metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir içinde ve sahil kesimlerinde bulunan ahırlar ile görüntü kirliliğine sebep olan metruk yapılarla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Zabıta ekipleri tarafından daha önce saha taramalarında tespit ve ardından tahliyesi yapılan yapılar iş makineleriyle yıktırılıyor.

Bu kapsamda, ekipler Edremit ilçesindeki ahır ve 2 metruk binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdi.