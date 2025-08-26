Van'da Ahır ve Metruk Yapıların Yıkımına Devam Ediliyor

Van'da Ahır ve Metruk Yapıların Yıkımına Devam Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi, şehir içindeki ahır ve metruk yapıları yıkmaya devam ediyor. Zabıta ekipleri tarafından tespit edilen yapılar iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, ahır ile metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir içinde ve sahil kesimlerinde bulunan ahırlar ile görüntü kirliliğine sebep olan metruk yapılarla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Zabıta ekipleri tarafından daha önce saha taramalarında tespit ve ardından tahliyesi yapılan yapılar iş makineleriyle yıktırılıyor.

Bu kapsamda, ekipler Edremit ilçesindeki ahır ve 2 metruk binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.