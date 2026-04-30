Van'da 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'da, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı, 94,82 kilogram metamfetamin, 79,1 kilogram skunk ve 66,6 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 240,52 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.