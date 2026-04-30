Van'da 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da düzenlenen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 4'ü yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 94,82 kilogram metamfetamin, 79,1 kilogram skunk, 66,6 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

