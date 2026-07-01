Van'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Van'ın Tuşba ilçesinde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Onur Bünyamin Saraç hayatını kaybetti. Ailesi acı haberle yıkılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AİLESİ BÜYÜK ACI YAŞADI
Van'ın Tuşba ilçesinde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Onur Bünyamin Saraç'ın ailesi, acı haberi alınca büyük acı yaşadı. Aile bireylerini görevliler sakinleştirmeye çalıştı.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı