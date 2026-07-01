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Van'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Van'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
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Van'ın Tuşba ilçesinde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Onur Bünyamin Saraç hayatını kaybetti. Ailesi acı haberle yıkılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AİLESİ BÜYÜK ACI YAŞADI

Van'ın Tuşba ilçesinde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Onur Bünyamin Saraç'ın ailesi, acı haberi alınca büyük acı yaşadı. Aile bireylerini görevliler sakinleştirmeye çalıştı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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