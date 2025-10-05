Haberler

Van'da 160 Uyuşturucu Hapla Yakalanan İranlı Tutuklandı
Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir İran uyruklu şüphelinin üstünde 160 sentetik uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından tutuklandı.

Van'ın Başkale ilçesinde 160 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüpheli bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 160 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan İran uyruklu B.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
