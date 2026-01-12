Haberler

Van'da farklı suçlardan aranan 155 kişi yakalandı

Van'da suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 155 kişi yakalanırken, bunlardan 45'inin kesinleşmiş hapis cezası olduğu, operasyonlarda ayrıca çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'da farklı suçlardan aranan 155 kişi yakalandı, 45'i cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 4-11 Ocak'ta yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 155 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45'i cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 2 tabanca, kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 3 kesici alet, 70,3 gram sentetik uyuşturucu, 36,2 gram esrar, 18 sentetik hap ve 0,70 gram kokain ele geçirildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
