Van'da farklı suçlardan aranan 155 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.
Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 4-11 Ocak'ta yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 155 kişi yakalandı.
Bu kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45'i cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda 2 tabanca, kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 3 kesici alet, 70,3 gram sentetik uyuşturucu, 36,2 gram esrar, 18 sentetik hap ve 0,70 gram kokain ele geçirildi.