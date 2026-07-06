Van'da farklı suçlardan aranan 147 kişi yakalandı, 47'si cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 147 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında toplamda 198 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47'si cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 3 tabanca, 25 yivsiz av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 22 gram sentetik uyuşturucu, 11,06 gram esrar, 25 uyuşturucu hap ve 0,5 gram eroin ele geçirildi.