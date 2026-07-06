Haberler

Van'da farklı suçlardan aranan 147 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 147 kişi yakalandı. Bunlardan toplam 198 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişi cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'da farklı suçlardan aranan 147 kişi yakalandı, 47'si cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 147 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında toplamda 198 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47'si cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 3 tabanca, 25 yivsiz av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 22 gram sentetik uyuşturucu, 11,06 gram esrar, 25 uyuşturucu hap ve 0,5 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarkan yaza imaj değişikliğiyle girdi

Tarkan'dan yıllar sonra radikal değişim
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler
Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi

Dünya Kupası'nda deprem! Trump'ın telefonu tüm dengeleri alt üst etti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti

TRT'den yeni dünya kupası gafı! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti