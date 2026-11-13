Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van'da 12 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 92 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Van'da 12 ilçede uyuşturucu suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 92 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Aramalarda 62 bin sentetik ecza hap, 10 kilogram skunk ve 1 kilogram metamfetamin ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Van ve Erciş Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Van'ın 12 ilçesinde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçunu işledikleri tespit edilen 92 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 62 bin sentetik ecza hap, 10 kilogram skunk, 1 kilogram metamfetamin, çeşitli miktarda uyuşturucu ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 87 sitede yayınlandı.
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor

Milli futbolcuyla aşk yaşadığını itiraf etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl reklam! Meyve tezgâhında akılalmaz gösteri

Müşteri çekmek için yaptığına bakın
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler

Arda'nın frikiği dünyayı büyüledi! İspanyollar tek bir ismi konuşuyor
2,5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu! Tolga Akış'tan ailesiyle ilk kare

2,5 ay sonra ailesine kavuştu! İşte tahliye sonrası ilk kare
İran gece yarısı füzelerini meydana çıkardı! İsrail'de sirenler çaldı

Gece yarısı füzeyi halkın önüne çıkardılar! Düşman sirenlerle inledi
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı

TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
Çamura basmamak için attığı adım felaket oldu! Boğaziçi öğrencisi bina boşluğuna düştü

Çamura basmamak için attığı adım felakete döndü! Yoğun bakımda
Kuzey Kore'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ulusal bayrağını değiştirdi

Kim'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ülkenin bayrağını değiştirdi