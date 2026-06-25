Haberler

Van'da 10 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 10 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde 10 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Havacılık Şubesi ekipleri, tespit ettikleri adrese 24 Haziran'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, 11 paket halinde 10 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük
AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

AK Parti milletvekili kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu

Bir kentimizin simge yapısıydı! Saniyeler içinde tuzla buz oldu
Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu

Erhan Karaal olayında çarpıcı gelişme! Aracında bulundu

Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede

Videoyu izlemeniz lazım! Türk siyaset tarihine geçecek görüntü
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada