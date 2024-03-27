Van Çaldıran'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında "İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktaki toplantıda konuşan Türker, seçimlerin huzur ve güven içinde yapılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Türker, "Yerel seçimlerin güzel ilçemize yakışır bir şekilde geçmesi için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz. Şimdiden ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Toplantıya, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Can Batuk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Bağcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, Yazı İşleri Müdürü Şahbaz Kurt ve İlçe Seçim Müdürü Vekili Fatih Güvercin katıldı.