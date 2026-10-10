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Van Çaldıran'da Arabızengi Kalesi'nde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

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Van Çaldıran'da Arabızengi Kalesi'nde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
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Van Çaldıran'da arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Valilik açıklamasına göre şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı; kazı alanında çok sayıda kazı ekipmanı ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, kaçak kazıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Çaldıran'ın Soğuksu Mahallesi'ndeki birinci derece arkeolojik sit alanı Arabızengi Kalesi mevkisinde kaçak kazı yapan H.Y. ve T.A. suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kazı yaptığı alanda, monitörlü kanal görüntüleme cihazı, yılan kamera, kanal açma makinesi, 8 kanal açma borusu, 2 boru anahtarı, 5 matkap delme ucu, elektrikli matkap, şarjlı matkap, 2 yedek matkap bataryası ve 2 batarya şarj cihazı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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