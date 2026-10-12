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Van Çaldıran'da 529 Roma sikkesi ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

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Van Çaldıran'da 529 Roma sikkesi ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
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Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 529 sikke ile 3 metal detektörü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, tarihi eserler incelenmek üzere Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 529 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Burçakalan Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 529 sikke ile 3 metal detektörü ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler, incelenmek üzere Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili K.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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