Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçelerde Temizlik ve Onarım Çalışmaları Başlattı

Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, park, bahçe ve yollarda temizlik çalışması yaptı, oyun gruplarını onardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, sahil yolunda onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Ağaç diplerine toprak takviyesi yapan ekipler, kaldırım ve yürüyüş yollarını temizledi.

Parklardaki oyun gruplarını da onaran ekipler, kışın zarar gören bankları ve kamelyaları tamir etti.

Çalışmalara tüm park, bahçe, refüj ve mesire alanlarında devam edileceği belirtildi.