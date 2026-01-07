Haberler

Van'da yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti

Güncelleme:
Van Büyükşehir Belediyesi, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz dezavantajlı bireylere yönelik evde sağlık hizmetlerini sürdürüyor. 2025'te 1100 vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti sunulacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli bireylere yönelik evde bakım hizmetini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre,kimsesi olmayan, bakıma muhtaç ve maddi durumu yetersiz dezavantajlı vatandaşlara yönelik sağlık hizmetleri aralıksız devam ediyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren evde bakım ekibi, 2025'te 1100 vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti sundu.

Ekipler ayrıca, hem fizyoterapistler eşliğinde fizik tedavi hizmeti hem de hasta nakil hizmeti sağlıyor.

Evde sağlık hizmetleri biriminde çalışan sağlık çalışanı Ahmet Kılınç, "Evde sağlık hizmetleri kapsamında özellikle bakıma muhtaç, kimsesi olmayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza pansuman, enjeksiyon ve evde bakım hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca hastalarımızın hastaneden eve, evden hastaneye güvenli şekilde nakillerini gerçekleştiriyoruz. Maddi durumu yetersiz vatandaşlarımızın hasta nakil işlemlerini üstlenerek sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel


