Van-Bahçesaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Van-Bahçesaray kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin tehlikeli şekilde azalması üzerine tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. İlçeye alternatif yol üzerinden ulaşım sağlanıyor.

Kar ve tipinin etkili olduğu Van- Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.

Karayolları ekiplerince, Van-Bahçesaray kara yolu, Yukarı Narlıca Mahallesi'nde geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

