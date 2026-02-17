Haberler

"Valiler Buluşması" bazı bakanlar ve kurum yöneticilerinin katılımıyla iki gün sürecek

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen "Valiler Buluşması", bazı bakanlar ve kurum başkanlarının katılımıyla iki gün boyunca devam edecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da iki gün sürecek olan Valiler Buluşması programının ilk gününde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuşmacı olarak yer alacağı oturum düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımı ve konuşmasıyla gerçekleştirilecek ikinci oturumda ise Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, AFAD Başkanlığı, kurumsal iletişim sunumları yapılacak. Programın ilk günü, katılımcıların TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilmesiyle sona erecek.

Programın ikinci gününde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın konuşma yapacağı oturum düzenlenecek.

Valiler Buluşması programının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştireceği kabulün ardından "Yılın İdarecileri" ödüllerinin verilmesiyle sona ermesi bekleniyor.

