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Edirne Valisi Sezer, İdare Mahkemesi Başkanı Çelik'i Ziyaret Etti

Edirne Valisi Sezer, İdare Mahkemesi Başkanı Çelik'i Ziyaret Etti
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Edirne Valisi Yunus Sezer, göreve yeni başlayan Edirne İdare Mahkemesi Başkanı Cihan Çelik'i makamında ziyaret etti. Sezer, Çelik'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarılar temennisinde bulundu. Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Vali Sezer'e teşekkür etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne İdare Mahkemesi Başkanı olarak göreve başlayan Cihan Çelik'i ziyaret etti.

Sezer, Çelik'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Sezer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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