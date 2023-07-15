Vali Yılmaz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sumbas ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Yılmaz, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

VALİ YILMAZ, YANGIN BÖLGESİNDE

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sumbas ilçesi Gaffarlı köyünde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Yılmaz'a, Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ve Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz eşlik etti.