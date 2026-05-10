Eskişehir Valisi Yılmaz, huzurevindeki annelerle buluştu

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nde düzenlenen programda annelerle bir araya geldi.

Huzurevindeki kahvaltı programına eşi Şenay Yılmaz'la katılan Vali Erdinç Yılmaz, burada kalan annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Annelerin ellerini öpen Yılmaz, eşiyle birlikte onlara çiçek ve hediye takdim etti.

Vali Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, herkese sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice güzel Anneler Günü görmesi temennisinde bulundu.

Annelerin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hayatınız boyunca gösterdiğiniz sevgi, fedakarlık, emek ve sahiplenici duruşunuz için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Bir milletin güçlü şekilde ayakta kalmasında, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürümesinde en büyük katkıyı, en büyük fedakarlığı annelerimiz, Anadolu kadınlarımız vermektedir. Sizler iyi ki varsınız, hep var olun. Allah sizlerden razı olsun. Anneler Günü'nüzü bir kez daha kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum."