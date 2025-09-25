Haberler

Vali Yıldırım, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, acil durum birimleriyle koordineli çalışmanın önemine dikkat çekti.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ekici'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık birimlerinde görevli personelle sohbet etti.

Tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışarak gelen çağrıları en hızlı şekilde değerlendirdiğini ifade eden Yıldırım, bu çağrılar neticesinde vatandaşa ulaşmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Ercan Öter, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocak, GAMER Müdürü Filiz Kazan da yer aldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
